Sarà un novembre ricco di impegni per i Tenores di Neoneli, che si esibiranno in giro per l’Italia in concerti all’insegna dell’ambiente, per sensibilizzare sul problema degli incendi e dell’emergenza climatica.

Il loro ultimo progetto, Fogos & Logos, che prevede anche la produzione di un libro e di una pennina usb contenente brani audio e video, continua a far parlare di sé: dopo il primo tour, culminato con la presenza in tv a La7, gli artisti di Neoneli si esibiranno in Svizzera, Lombardia, Toscana, per poi dedicarsi all’Isola.

L’11 novembre, nella chiesa di Saint Germain, a Ginevra, i Tenores di Neoneli, insieme ai musicisti Orlando Mascia e Matteo Muscas, faranno ascoltare i brani impegnati per sensibilizzare le persone a favore dell’ambiente, ospiti dell’associazione che riunisce gli emigrati sardi, e di altre istituzioni culturali.

Il 18 e 19 novembre, in Lombardia, Tonino Cau, Ivo Marras, Angelo Piras, Roberto Dessì e i musicisti saranno impegnati rispettivamente a Cesano Boscone, e in replica il giorno dopo a Marchirolo. Organizzano le associazioni degli emigrati sardi.

Il 23 novembre, a Serdiana, nella Comunità “La Collina” i tenores di Neoneli proporranno il loro ultimo progetto.

Il 25 novembre il gruppo e i musicisti saranno a Livorno, il 26 a Prato, sempre con lo stesso spettacolo sull’ambiente.

Intanto è stato dato alle stampe il libro omonimo che contiene tanti componimenti poetici, con differenti metriche, dedicati ai roghi estivi, alle sciagure derivanti dal riscaldamento del pianeta, con un’osservazione attenta sugli ultimi disastri naturali internazionali – come quelli che hanno colpito Canada, Libia, California, e Siberia; nazionali - Milano, Romagna, Toscana -; e regionali - Posada, Sorgono, Quartu, Costa Rei -. Il libro conterrà anche 18 tavole grafiche a fumetti (autrice Bettina Brovelli), che commentano la celebre composizione dei Tenores di Neoneli, “Su ballu ‘e su fogu”.

Il consolidato impegno per i canti che parlano dell’attualità si concretizza stavolta anche con una pennina usb che sarà allegata al libro e che conterrà 12 brani musicali, alcuni antologici rifatti, e gli altri nuovi di zecca, e due video tematici, “Maumone” e “Finas a cando?”.

