Jazz, funk, fusion e adesso anche bossa nova. Gli orizzonti musicali di Roberto Tola continuano ad allargarsi come la sua fama e credibilità internazionale, testimoniata dai numerosi premi e dalle collaborazioni d'altissimo livello. È appena stato pubblicato sulle piattaforme digitali “From Rio to São Paulo”, nuovo singolo che omaggia la cultura brasiliana e anticipa l'uscita dell'album "Jazz Junction", prevista per fine maggio.

Il chitarrista e compositore sassarese spiega: «Questo brano è il mio ringraziamento musicale al Brasile. Ho voluto catturare non solo i ritmi e le armonie di questa meravigliosa tradizione musicale, ma anche lo spirito vivace e accogliente che ho incontrato viaggiando da Rio a San Paolo. È un invito a lasciarsi trasportare dalle onde sonore della bossa nova, a sentire il calore del sole brasiliano e a danzare con leggerezza, proprio come fanno i brasiliani».

Il singolo è impreziosito da due assoli: uno alla chitarra dello stesso Tola e l'altro al piano dell'argentino Luciano De La Rosa. Nel brano suonano anche Maciek Szczyciński al basso elettrico ed Esteban Rotunno alla batteria.

Concepito e registrato presso l'Eden Beach Studio in Sardegna, il brano ha visto lo stesso Tola occuparsi non solo della composizione e dell'arrangiamento, ma anche del mixing e del mastering, garantendo così una coerenza sonora che riflette perfettamente la sua visione artistica.

“From Rio to São Paulo” è stato selezionato per partecipare alla prestigiosa selezione per i Latin Grammy Awards, organizzati dalla Recording Academy (LARAS).

