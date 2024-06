Sabato 15 giugno, presentazione del catalogo e dei nuovi reperti ritrovati ad Arzachena. Il catalogo racconta il percorso espositivo al Museo civico Ruzittu sulla storia millenaria di Arzachena attraverso più di 200 reperti provenienti da diversi contesti abitativi, funerari e culturali.

La realizzazione è stata promossa e finanziata dal Comune di Arzachena e dalla GE.SE.CO. Arzachena surl. I due nuovi reperti sono stati rinvenuti recentemente nel territorio comunale di Arzachena e consegnati da privati cittadini alle Autorità. Si tratta di un bracciale decorato in bronzo di età Nuragica recuperato in località Funtana di la Idda, nei pressi di Monti Canu, e di un’anfora da trasporto di età Romana Imperiale rivenuta sulla spiaggia di Porto Paglia, nelle vicinanze del villaggio di Porto Cervo.

Valentina Geromino, delegata alla Cultura (foto Comune di Arzachena)

La presentazione del catalogo e dei reperti avverrà alle 17:30, nello Spazio Nexus in via San Pietro. L’iniziativa è promossa dal Comune di Arzachena, tramite la delegata alla Cultura Valentina Geromino, dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro e dalla società municipalizzata Ge.se.co. Arzachena surl, gestore del museo.

I reperti andranno a far parte della mostra “Il tempo ritrovato. Patrimonio archeologico di Arzachena dal Neolitico a Roma” inaugurata ad aprile 2022 nel Museo Civico Michele Ruzittu di Arzachena. Mostra che resterà aperta fino al 2026.

