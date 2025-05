La musica al museo, dove gli antichi reperti e le melodie si uniscono a pezzi di storia. Un evento culturale dove musica e recitazione si fondono in una pièce di grande impatto emotivo.

Torna la Notte Europea dei Musei e, per l'occasione, la direzione regionale Musei Nazionali Sardegna e il museo archeologico nazionale “Antiquarium Turritano” di Porto Torres, in collaborazione con l’associazione “Musicando Insieme” e con la scuola civica di Musica Fabrizio De Andrè, sabato 17 maggio, alle 21 con un’apertura straordinaria dalle 20 alle 23, organizzano una performance musicale che vedrà protagonista il trio “Aliquo Terrarum”.

Per l’evento, l’Antiquarium Turritano ospiterà uno degli appuntamenti dell'edizione 2025 di “Musicando per la città”, una rassegna musicale organizzata dall’associazione Musicando Insieme, a cura del direttore artistico Donatella Parodi. Sul palco il trio musicale Aliquo Terrarum, in cui la voce recitante di Gilberto Ganassi, la viola di Donatella Parodi e il pianoforte di Battista Giordano, dialogano con il silenzio e con la memoria, tessendo paesaggi interiori che si dissolvono e si ricompongono.

Le musiche, ideate da Battista Giordano, appositamente per questo progetto, creano uno spazio sonoro che crea un’atmosfera particolare e conduce l’ascoltatore in un viaggio virtuale ricco di nuove sensazioni. A partire dalle 20 i visitatori potranno accedere al Museo con ingresso al costo simbolico di 1 euro.

© Riproduzione riservata