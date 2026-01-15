Noir tra libri e archeologia: Pulixi presenta “Il Nido del corvo” a PulaL’appuntamento al Teatro Maria Carta
La presentazione dell’ultimo libro di uno degli scrittori noir più amati dai lettori italiani, la possibilità di visitare gratuitamente l’area archeologica di Nora: Piergiorgio Pulixi torna a Pula con “Il Nido del corvo”, e per l’occasione la Fondazione Pula cultura diffusa riserverà un’esperienza agli scavi a chi parteciperà all’evento.
L’appuntamento è per domani dalle 18 al Teatro Maria Carta: Pulixi racconterà il percorso che ha portato alla nascita del libro, condividendo aneddoti, suggestioni e retroscena che permetteranno di entrare nel cuore della storia e dei suoi personaggi, mantenendo viva la tensione fino all’ultima parola.
Per chi parteciperà all’evento, la Fondazione ha voluto riservare un’esperienza speciale, sarà possibile ottenere un ingresso gratuito per una serata privata nell’area archeologica di Nora, alla scoperta di uno spazio inedito del sito, mai visitato da nessuno.