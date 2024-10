Mostre, proiezioni, testimonianze, progetti, partnership, ma soprattutto esperienze dal vivo per riflettere sull’adattamento ai cambiamenti climatici e il modo in cui Sassari affronta la sfida, la valorizzazione delle biodiversità, la promozione della sostenibilità ambientale, il recupero e la funzionalizzazione delle aree verdi, la costruzione di una comunità consapevole. “Sostenibilità in autunno” è il festival pensato e realizzato dal Comune di Sassari per dare centralità a temi attuali.

La kermesse, che propone 7 appuntamenti da sabato al 14 dicembre, è stata presentata oggi a Palazzo Ducale dal sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, e dal vicesindaco e assessore alla Transizione ecologica, Tore Dau, mentre la dirigente del settore settore Ambiente e Verde pubblico, Marge Cannas, ha illustrato il programma messo in piedi dalla responsabile del servizio, Marinella Osilo, con i colleghi Pier Paolo Spanedda e Lucia Ligios.

Gli appuntamenti. Sabato alle 10 il Ceas Lago Baratz promuove Il respiro del lago: il Tai Chi immersi nella natura, con l’idea di favorire la scoperta del benessere psicofisico e la connessione con l’ambiente attraverso la pratica. Di adattamento ai cambiamenti climatici si parlerà all’evento di lancio del progetto Adaptwise. Comunità per l’adattamento, il 7 novembre dalle 16.30 al Museo Masedu.

“Selvatico. Storie di animali selvatici attorno a noi e in terre più remote” è la mostra personale di Fabio Ghius ospitata a Palazzo Ducale dal 5 al 9 novembre. Il 15 e il 16 novembre al Conservatorio “Canepa” andrà in scena la quarta Sfida per il clima della città di Sassari. Il 29 novembre e il 6 dicembre il Cityplex Moderno porterà sul grande schermo la rassegna Al cinema per l’ambiente.

Per la Giornata nazionale dell’albero, il 21 novembre alle 15 nel parco comunale di via Ruffilli, saranno messi a dimora cento nuovi alberi. Infine il 14 dicembre alle 9.30 i protagonisti saranno Gli animali notturni del lago di Baratz.

