Il Museo della Tonnara di Stintino sarà al centro di due momenti di formazione per promuovere una comunicazione responsabile e sensibile sui temi della violenza di genere. Gli incontri sono realizzati in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma e diverse organizzazioni giornalistiche italiane. Il primo appuntamento è in programma il 3 settembre dalle 14 alle 17.30 intitolato “Stereotipo e pregiudizio: Il racconto giornalistico della violenza alle donne”.

Il corso affronta come i media possono influenzare la percezione pubblica della violenza contro le donne attraverso narrazioni stereotipate o pregiudizievoli. Gli esperti discuteranno strategie per una narrazione che rispetti la dignità delle vittime e promuova una cultura di non violenza.

Il secondo semibario, dalle 17.30 alle 20, intitolato “Le rappresentazioni di genere nei media italiani” analizza come queste influenzino l'opinione pubblica e contribuiscano a perpetuare dinamiche di potere diseguali. Verranno presentate tecniche e approcci per una rappresentazione equa e accurata dei generi nei diversi formati mediatici.

© Riproduzione riservata