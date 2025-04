Capolavori della musica nei sette appuntamenti in programma, da aprile a giugno, per l'edizione 2025 di “Musicando per la città”, la rassegna di musica classica, jazz e leggera, organizzata dall’Associazione Musicando Insieme, a cura del direttore artistico Donatella Parodi, in collaborazione con la Scuola Civica di Musica "F. De Andrè".

Da mercoledì 30 aprile fino a sabato 21 giugno la musica entrerà nelle location più suggestive della città di Porto Torres, sette concerti per una “escursione” unica che parte dalla Scuola civica di musica e arriva al museo archeologico nazionale Antiquarium Turritano fino a raggiungere la millenaria Basilica di San Gavino – Atrio Comita per concludersi con il concerto finale della Festa della Musica.

Un viaggio musicale a tappe con il primo appuntamento previsto, per mercoledì 30 aprile alle 20, presso la scuola civica di via Pacinotti che ospita la pianista Olesya Romanko, protagonista della esibizione intitolata “La musica barocca nei film d’autore” e interprete di musiche di Rameau e Bach. Nata a Temirtau (Kasakhstan), Olesya Romanko trasferitasi da tempo in Italia, ha proseguito la sua formazione accademica con grande dedizione, laureandosi con il massimo dei voti presso il Conservatorio “L. Canepa” di Sassari. Oltre all’attività concertistica, è impegnata nella didattica del pianoforte. Attualmente è docente presso l’Istituto Comprensivo 2 “Don Antonio Sanna” di Porto Torres, dove segue con passione la formazione delle nuove generazioni di pianisti. Domenica 11 maggio alle 20, presso la sala capitolare, nell’Atrio Comita della basilica sarà la volta dei “Songs of Renaissance”, con Pina Muroni voce e loop station e Luca Sirigu al pianoforte e tastiere. Seguirà sabato 17 maggio alle 21, nella cornice del museo archeologico Antiquarium , il trio Aliquo Terrarum con Battista Giordano al pianforte, Donatella Parodi alla viola e Gilberto Ganassi voce recitante; sabato 24 alle 20 salirà sul palco della chiesa romanica il chitarrista Marco Carta; sabato 31 maggio, alle ore 20, si ritorna al museo archeologico per un concerto con Marco Ligas al violino e Stefano Mancuso al pianoforte. Domenica 8 giugno alle 11.30 ancora alla scuola civica di musica, lo spazio che ospita il duo Federico Sanna al flauto e Luca Sirigu al pianoforte. La manifestazione si concluderà il 21 giugno alle 21 con la tradizionale Festa della Musica, con location ancora da definire, serata musicale che vedrà avvicendarsi diversi artisti e insegnanti della scuola civica di musica.

