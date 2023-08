La cultura resta aperta anche a Ferragosto e alla vigilia: il 14 e 15 saranno visitabili i Musei della Direzione regionale. Un servizio per i turisti che vogliono vistare i luoghi della cultura. Ecco il dettaglio.

Il Museo “G.A. Sanna” di Sassari resterà aperto nei due giorni dalle 9 alle 13.45. Oltre ai reperti dall'età prenuragica a quella romana è ospitata la mostra itinerante “La forma dell’oro. Storie di gioielli dall’Italia antica” con pezzi provenienti dalle Direzioni regionali Musei di Puglia, Calabria, Basilicata, Marche, Molise, Campania e dal Parco archeologico di Pompei.

La Pinacoteca nazionale di Sassari, in piazza Santa Caterina, resterà aperta dalle 9 alle 19.30. Propone quadri che vanno dal '500 al contemporaneo e la mostra “Paesaggi/Landscapes. La Sardegna nella pittura del XIX e XX secolo”, con più di 150 opere che raccontano per immagini 150 anni di natura, città e paesi dell’Isola.

Il Mulino a vento del Compendio di Garibaldi (foto concessa)

Il Compendio Garibaldino di Caprera sarà aperto dalle 8.30 alle 19.30 e si potrà visitare all’interno del mulino a vento di Giuseppe Garibaldi, la mostra fotografica di Francesco Arancioni dedicata ai principali monumenti del Generale eretti nelle piazze delle città in giro per il mondo dal titolo “Garibaldi. Statue in movimento”.

Una parte delle fotografie saranno esposte anche al Memoriale Giuseppe Garibaldi, sempre a Caprera, nelle sale multimediali. Apertura solo il pomeriggio: dalle 14.15 alle 19.45.

La Basilica di San Saturnino a Cagliari, uno dei principali monumenti paleocristiani nel Mediterraneo, sarà aperta solo il 15 agosto dalle 17 alle 21. L'ingresso è gratuito.

© Riproduzione riservata