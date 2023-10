Centinaia di visitatori nel centro storico di Muravera negli ultimi giorni per l’ultima opera di Stefano Pani, un murale che raffigura una donna anziana che scruta le persone.

Un murale che sembra vero: «La signora anziana che guarda curiosa – ha spiegato Pani – è un'icona della Sardegna, sono contento di aver potuto realizzare una mia opera ancora a Muravera».

Numerosi i murales che l’artista sarrabese originario di Orroli ha realizzato nella cittadina del Sarrabus: tra le tante l’imponente “vecchio che guarda” all’ingresso di Muravera, il ritratto di Donna Francesca Sanna Sulis (di fianco alla chiesa) e un murale dedicato alla sagra degli agrumi.

«I murales di Stefano Pani – ha messo in evidenza il sindaco di Muravera, Salvatore Piu – contribuiscono ad abbellire e rendere unico il nostro paese». E la risposta è il gran numero di turisti che arrivano proprio per ammirare le opere dell’artista affermato oramai in tutta la Sardegna.

Il murale è stato realizzato in una parete dell'asilo delle suore, in via Marconi, grazie all'associazione docenti di Cagliari e al patrocinio del Comune di Muravera.

