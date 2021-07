Ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di 5 cinque anni, quando viveva con la famiglia in California, a Los Angeles.

Ora di anni ne ha 14, vive a Torino ed è considerato un vero e proprio prodigio della musica classica.

Il suo nome è Morgan Icardi, appena ammesso alla prestigiosa scuola civica “Claudio Abbado” del capoluogo piemontese, ma che, nonostante la giovanissima età, oltre a essere studente è già un quotato musicista, compositore e direttore d’orchestra.

In questi giorni ha fatto il suo debutto live ed è anche uscito il suo primo album, intitolato “Mozart across bundaries”, un omaggio al genio di Salisburgo, mostro sacro della musica classica che, proprio come Morgan, venne folgorato dalle sette note sin dalla tenerissima età.

La musica (rigorosamente classica) è la passione più grande di questo ragazzo con i capelli lunghi e il desiderio di imparare, sperimentare e mettersi alla prova, perché, ha dichiarato, “la musica fa pensare e fa anche crescere”.

Un talento per molti destinato a far parlare ancora molto di sé negli anni a venire, ma già seguitissimo, anche sui social. Su Instagram il suo profilo può infatti contare, ad oggi, su oltre 200mila follower.

