Tutto pronto per l’edizione 2024 di Monumenti Aperti in programma sabato 18 e domenica 19 maggio. 31 i siti aperti e visitabili con 7 itinerari diversi e oltre 1000 volontari coinvolti, tra studenti, insegnanti, associazioni e cittadini. Tutti i dettagli sulla manifestazione, giunta alla 22^ edizione, saranno svelati durante la conferenza stampa di venerdì 10 maggio alle 10 presso la sala conferenze del Quarter, alla presenza del sindaco Mario Conoci, dell'assessore alla Cultura Alessandro Cocco e del presidente dell'associazione Imago Mundi (in collegamento da remoto) Massimiliano Messina. Con loro i rappresentanti della Fondazione Alghero, della Diocesi di Alghero-Bosa, delle associazioni culturali e degli istituti scolastici che collaborano all'iniziativa.





