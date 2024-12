Domani, sabato 7 dicembre, Casa Saddi a Pirri (via Toti 24) ospiterà di tre appuntamenti del festival Mondo Eco, dedicato alla sostenibilità ecologica, sociale e culturale. Organizzato da Il Crogiuolo, il festival prosegue con un programma che combina narrativa, riflessioni profonde e incontri con due tra i più apprezzati scrittori sardi contemporanei.

Alle 17:00, spazio ad Alessandro De Roma, autore originario di Carbonia, noto per il suo talento narrativo riconosciuto anche oltre i confini nazionali. De Roma, vincitore del Premio Dessí e finalista al Premio Viareggio Opera Prima, dialogherà con Duilio Caocci su due opere recenti: il romanzo “Picnic a Kenwood” e l’intenso “Grande terra sommersa”, esplorando temi universali come l’identità e il rapporto con la memoria.

Alle 18:15, il testimone passerà a Alberto Capitta, scrittore sassarese di grande sensibilità, che presenterà il suo ultimo romanzo, “La tesina di SV”, accompagnato dalla docente universitaria Irene Palladini. Il libro racconta la straordinaria ricerca di uno studente liceale per una palla smarrita, trasformata in una tesina di fine anno. Un racconto che, tra ironia e introspezione, si dipana come un’odissea interiore capace di conquistare lettori e ascoltatori.

Mondo Eco, diretto con passione da Rita Atzeri, è sostenuto dagli assessorati alla Cultura della Regione Sardegna e del Comune di Cagliari, insieme a una rete di enti e partner che confermano il valore culturale e sociale dell’iniziativa.

