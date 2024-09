È in programma venerdì 6 settembre l' ultimo appuntamento della rassegna letteraria in memoria della bibliotecaria Anna Melis, che nelle giornate precedenti ha suscitato l’interesse di tante persone per la qualità offerta nelle diverse iniziative culturali.

L' evento conclusivo si svolgerà alle 18 e vedrà come protagonista Claudia Zedda, appassionata divulgatrice delle tradizioni, leggende e miti della Sardegna, che presenterà due dei suoi libri. Si intitolano rispettivamente "Janasa" e "il ricettario delle Janas" dove l' autrice metterà in correlazione le "Janas" con la cucina tradizionale sarda, utilizzando la figura mitologica come simbolo di sapienza e tradizione, creando un ponte tra le leggende antiche e la cultura culinaria contemporanea. Le opere della Zedda consentiranno di conoscere meglio il grande interesse da lei sempre avuto per la cultura sarda che l'ha portata a discutere nel 2008 la sua tesi di laurea.

Ad accompagnare la serata con la musica, un allievo della Scuola Civica di Musica Alessandra Saba. Anche questa questa seconda rassegna letteraria promossa dalla biblioteca comunale si svolge in Piazza Giovanni XXIII con ingresso libero.

