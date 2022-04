“Minima Juridica. Aspetti giuridici legislativi della tutela del paesaggio II” è la seconda parta dell’appuntamento promosso dall’Associazione Amici del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari.

L’incontro è in programma per oggi, 30 aprile, dalle 9.30 all’ex Regio Museo di Cagliari. Lo si potrà seguire anche in streaming su UnioneSarda.it.

Introduce e coordina Francesco Muscolino, direttore del Museo archeologico nazionale di Cagliari.

Intervengono: Patricia Olivo, responsabile del Segretaria regionale della Sardegna del ministero della Cultura; Paolo Numerico, già presidente Tar Sardegna e II Commissione del Consiglio di Stato; Franco Masala, presidente dell’associazione Amici del Museo archeologico nazionale di Cagliari.

