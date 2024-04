L’Einstein Telescope, il rivoluzionario rivelatore di onde gravitazionali che l'Italia si è candidata a ospitare in Sardegna, è uno dei simboli delle prospettive e del «nuovo slancio» delle prospettive della ricerca italiana.

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, nel corso dell’evento, a Roma, “La Scienza al centro dello Stato”, organizzato dalla Italian Scientists Association.

Il nuovo slancio che ET e altri progetti possono dare all’Italia sarà possibile, ha sottolineato la presidente del Consiglio, «solo se scienza e politica torneranno a quell'equilibrio che è stato alla base della nostra civiltà».

«L'ambizione della conoscenza, ma anche gli interrogativi sull'uso del potere che da quella conoscenza può derivare, l'angoscia di quella responsabilità porta con sé: sono problemi che lo scienziato non può e non deve affrontare da solo, ma con chi ha la responsabilità delle scelte, la politica», ha aggiunto Meloni,

All’incontro hanno partecipato anche i ministri dell'Università e Ricerca, Anna Maria Bernini, e della Salute, Orazio Schillaci, con il divulgatore Alberto Angela. Nell’occasione è stato anche presentato il “Manifesto della scienza” redatto dall'Isa, consegnato alla stessa premier e ai due ministri.

Dall'innovazione ai valori, passando per l'economia circolare, la salute e lo sviluppo condiviso, in sei punti il “Manifesto della scienza” tocca elementi di primo piano della ricerca, come l'energia sostenibile, la priorità dell'alfabetizzazione digitale e delle attività spaziali, la sfida dell'intelligenza artificiale.

Gli obiettivi sono «sostenere la centralità della scienza e del metodo scientifico», ha detto il presidente dell'Isa Antonio Felice Uricchio, e nello stesso tempo avviare un dibattito che porti alla «creazione di tavoli tematici» e alla «istituzione di un Ufficio Scientifico e tecnologico che fornisca supporto alla Presidenza del Consiglio in alcuni ambiti strategici».

Per la premier si tratta di «un documento estremamente prezioso, contiene moltissimi spunti fondamentali per il lavoro che la politica deve fare» e di questo documento il governo – ha concluso – intende fare tesoro».

