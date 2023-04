Il giovane designer di Senorbì Matteo Congiu è il vincitore del premio “Design Award and Competition 2023”, uno dei riconoscimenti più prestigiosi che rappresenta l’eccellenza del design nel mondo. La premiazione si è tenuta al Salone del Mobile di Milano, dove il giovane designer, ex studente dello Ied di Cagliari, ha presentato la sua nuova collezione di prodotti per l’arredamento di alta fascia.

Ha ottenuto l’ambito riconoscimento grazie al progetto “Bisu”, attraverso il quale ha realizzato il primo letto di sughero al mondo in grado di mettere insieme funzionalità, etica del benessere, sostenibilità e design.

«Questo riconoscimento è un grande onore per me e devo ringraziare di cuore la giuria per aver scelto il mio lavoro tra tante altre proposte di altissimo livello», ha detto Congiu, dopo aver ricevuto il premio da Makpal Bayetova, responsabile del Concorso A’Design Award and Competition istituito per riconoscere e promuovere in tutto il mondo la progettazione di oggetti fisici digitali o concettuali, coniugando funzionalità ed estetica.

«Questo premio rappresenta per me un traguardo molto importante e non sarei arrivato fin qui senza il sostegno della mia famiglia, della mia compagna e di tutti coloro che mi hanno sempre incoraggiato a seguire la passione per il design. Voglio inoltre dedicare questo premio alla mia meravigliosa terra, fonte di ispirazione per la creazione del progetto per il quale ho ricevuto il premio: sono felice di aver potuto rappresentare la Sardegna in questo prestigioso contesto internazionale», ha concluso Congiu.

