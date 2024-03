Farà tappa a Masullas, nel mese di giugno, la mostra “Shards of the Past, Meanings of the Present”, curata dal dottor Mauro Puddu con il Museum of Broken Relationships, che vuole unire passato e presente. Un’idea nata dal progetto “Identis”, iniziato durante lo studio della necropoli di “Sa Mitza Salida”.

La mostra, per l’occasione, verrà arricchita con gli oggetti di oggi, che verranno messi in dialogo con il passato di Masullas.

Per l’allestimento, i curatori invitano i residenti, ma non solo, a collaborare, contribuendo con una storia o un oggetto che abbia un rapporto con il passato o direttamente con la necropoli.

A questo proposito, la dottoranda dell’Università di Brighton, Ilenia Atzori, collaboratrice del progetto, terrà a Masullas due laboratori, domani e venerdì, dalle 16.30, presso la Biblioteca comunale.

«La mia ricerca – commenta Atzori – mira ad indagare quale sia la percezione che le persone hanno della loro eredità culturale, qualsiasi significato abbia per loro questa espressione. Per il laboratorio, tra le varie attività, verrà chiesto ai partecipanti di presentare un oggetto (basta anche una foto) che ritengono parte della propria eredità culturale, a livello personale o familiare, spiegando brevemente cosa rappresenta per loro».

Gli oggetti potranno essere poi portati fino a fine marzo in biblioteca o al “GeoMuseo Monte Arci Stefano Incani”.

