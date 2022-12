Si terranno domani, venerdì 23 dicembre, gli ultimi due appuntamenti dell’edizione 2022 del Festival Letterario Ethno’s.

Il protagonista sarà il comico e conduttore radiofonico Marco Baz Bazzoni. Dopo essersi cimentato in un romanzo per ragazzi “School of Baz” lo speaker di “Tutti pazzi per RDS” ha pubblicato nel 2021 “Con le infradito in discesa” (Mondadori). Una storia d’amore condita con la visione ironica della vita che contraddistingue l’autore sassarese.

A dialogare con lui sarà Laura Fadda. L’appuntamento è fissato per le 18, al Centro Polivalente “Vincenzo Migaleddu” di Martis.

L’incontro sarà preceduto, alle 16, da un evento dedicato ai più piccoli: “Il Natale del Grinch”. L’amministrazione comunale di Martis e il Festival Letterario Ethno’s, insieme alla Brincup eventi, organizzano una lettura animata del libro “Il Grinch” di Dr. Seuss e una caccia al tesoro. Ai bambini presenti sarà donato un piccolo omaggio in stile letterario.

© Riproduzione riservata