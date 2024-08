Il Festival letterario Ethno’s anche quest’anno porterà ospiti molto seguiti nel panorama letterario, teatrale e cinematografico nazionale, con gli appuntamenti estivi del pre-festival sul filone del mistero e del brivido.

Con un finale a sorpresa che ha trasformato un giallo in un’esilarante ricerca dell’assassino. Ieri sera, il piccolo ma brioso comune di Martis, dopo l’apertura del direttore artistico Giovanni Campus, in collaborazione con il festival “Florinas in giallo”, è stato presentato da Francesca Arca, il misterioso viaggio di Gavino Zucca che ha scritto il romanzo noir “L’enigma della Nurra. Le indagini del tenente Roversi “ (Newton Compton Editori 2024).

Gavino Zucca è uno scrittore italiano di origini sassaresi, laureato in Fisica e Filosofia, specializzato in Progettazione di sistemi informatici, che è riuscito a non soffocare la sua passione per il mistero e la letteratura, scrivendo romanzi, collezionando numerosi riconoscimenti e partecipando a premi letterari in tutta Italia.

