Tre serate di incontri e musica come anteprime della ventiduesima edizione del Marina Cafè Noir. A Cagliari, da martedì 1 a giovedì 3 ottobre, torna l’Accademia popolare, un ciclo di brevi lezioni informali pensate dall’associazione culturale Chourmo insieme a docenti e ricercatrici dell’Università di Cagliari. Una condivisione dei saperi caratterizzata da un approccio divulgativo e aperto a tutti. Appuntamento dove tutto è cominciato, nel quartiere Marina, al Caffè Savoia, a partire dalle 18.

Si comincia martedì 1 ottobre con un incontro dal titolo Scelte spirituali e politiche. Le vie del sufismo sono molteplici, a cura della ricercatrice in Scienze politiche Alessandra Marchi. A seguire si parla di Lavoro e dignità con Sonia Fernandez Sanchez, docente di Diritto del lavoro; mentre Giulia Dessy, che insegna al Conservatorio, riflette sul tema: Cos’è la musica classica? In chiusura la più stretta attualità con Prima del 7 ottobre. Riflessioni sulla Palestina, a cura della professoressa di Storia del mondo arabo Patrizia Manduchi.

A cucire il racconto di questa prima serata saranno le musiche di Enrico Marongiu, cantautore cagliaritano che a dispetto della giovane età vanta una robusta produzione di singoli e Ep.

Mercoledì 2 ottobre si riparte con Giustizia spaziale e Comunità Sorda. Un cambio di prospettiva, l’intervento della dottoranda Marina Fanari, e si prosegue con un focus su Lo stigma in psichiatria, a cura della direttrice della clinica di neuropsichiatria infantile dell'ospedale microcitemico di Cagliari, Sara Carucci. Cambio netto di disciplina poi con la ricercatrice in musicologia Benedetta Zucconi, e il suo Il grammofono in Italia: una storia sarda. Sipario sulla seconda giornata con la sociologa Ester Cois per La casa dalle finestre che guardano. Storia e storie dal Lazzaretto.

Musiche affidate invece alla giovanissima Giulia Leone, cantautrice ventitreenne che ha suonato nei principali festival isolani e ha in lavorazione i suoi prossimi singoli.

Ultimi appuntamenti con l’Accademia popolare giovedì 3 ottobre, quando Giulia Pisu, dottoranda in etnomusicologia, parlerà di Polifonia femminile in Corsica. A seguire Irene Palladini, ricercatrice in Letteratura italiana moderna e contemporanea, protagonista di Spazi della felicità, note su Goliarda Sapienza e Sergio Atzeni. Quindi la geografa Marina Loi con Fichi d’India, reti per letti e fiumi nascosti. Uno studio sulla 554. In chiusura un excursus su Cagliari, tatuaggi e resistenze con la sociologa Norma Baldino.

Contrappunto musicale di questa ultima giornata a cura di Andrea Schirru, apprezzato pianista di San Sperate e protagonista della scena musicale sarda, colonna portante di alcune delle band più interessanti e vivaci degli ultimi anni.

Chiuso questo ciclo di anteprime, il Marina Cafè Noir torna giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 ottobre con la sua ventiduesima edizione, in programma a Cagliari al Bastione di Saint Remy. Tra gli ospiti di quest’anno autori, autrici, musicisti e performer protagonisti della scena italiana e internazionale: Dario Ferrari, Carlotta Vagnoli, Maurizio Carucci, Valentina Mira, Wu Ming4, Nana Kwame Adjei-Bregan, Yomi Adegoke, Alessandro Cattelan, Max Gazzè e molti altri.

© Riproduzione riservata