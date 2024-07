Esami di maturità all'Istituto professionale per l’Agricoltura di Maracalagonis. Nei corsi per adulti c'è stato l'en plein di promossi: undici amessi, anche con votazioni massime.

Il Professor Ettore Crobu, docente di Scienze Agrarie, sottolinea che «gli esami appena conclusi hanno evidenziato la preparazione dei "ragazzi" che hanno seguito il corso per adulti. Al termine degli esami, Gianluca Escana e Rossella Moi di Maracalagonis, hanno conseguito la votazione massima di 100/100, mentre diversi altri studenti hanno ottenuto votazioni tra il 75 e l'81».

Il Professor Mario Asquer, responsabile della sede di Maracalagonis dell'Istituto Professionale Agricoltura, un istituto legato al Duca degli Abruzzi di Elmas, evidenzia che «la scuola si impegna nella formazione di professionisti nel settore agricolo e del territorio rurale. Propone percorsi formativi che combinano conoscenze teoriche e pratiche, permettendo agli studenti di acquisire competenze specifiche e specializzate per operare nell'ambito dell'agricoltura e dello sviluppo rurale. I corsi offerti includono materie come Agronomia, Zootecnia, Economia e gestione agraria, Tecnologie per l'agricoltura e molto altro».

«L'obiettivo dell'istituto - aggiungono i docenti Asquer e Crobu - è formare professionisti competenti e preparati ad affrontare le sfide del settore agricolo e a contribuire allo sviluppo sostenibile delle aree rurali. Grazie a una solida formazione teorica e pratica, gli studenti dell'Istituto Professionale Agricoltura di Maracalagonis sono pronti a inserirsi nel mondo del lavoro o a proseguire gli studi in percorsi di specializzazione o di laurea».

