Una giornata dedicata alla riscoperta degli antichi mestieri e alla musica popolare. Il tutto accompagnato da ottimo cibo e un buon bicchiere di vino locale. Torna a Donori la rassegna “Maistus e Maistas” organizzata dal Gruppo Folk parrocchiale “San Giorgio” giunta quest’anno alla 18^ edizione. L’appuntamento è per domani al Parco Sa Defenza. La manifestazione prenderà il via con la dimostrazione degli antichi mestieri: la forgiatura dei ferri e la ferratura dei cavalli, l’intreccio dei cestini sardi, la preparazione del formaggio de is cocois, il pane della tradizione. Dopo la cena comunitaria, la manifestazione darà spazio ai canti e ai balli della musica tradizionale con il gruppo Pichiadas. All’interno del parco anche gli stand dei prodotti locali dell’enogastronomia e dell’artigianato. Per prenotarsi e richiedere informazioni chiamare il numero 3349094339.

© Riproduzione riservata