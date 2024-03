Far crescere la scuola con l'iscrizione di nuovi allievi e anche dal punto di vista formativo. E' quanto si propone di fare Laura Cocco, originaria di Sant'Andrea Friusu, musicista e docente di tromba, che è da qualche giorno la nuova direttrice della Scuola Civica di Musica, intitolata a Giuseppe verdi, che oltre Macomer coinvolge anche i Comuni di Lei e Sindia.

Alla direttrice spetta il compito di programmare il nuovo corso dell'istituto musicale, che compie 24 anni, che si è ritagliato un ruolo di primissimo piano nell'attività culturale dell'intero territorio. Con la nuova guida viene avviata una nuova stagione per la Scuola, dove è in atto una nuova programmazione con una nuova offerta formativa.

«L'obiettivo che ci poniamo - dice la nuova direttrice - è quello di far crescere la scuola sia in termini di allievi iscritti, ma anche e soprattutto di far crescere l'offerta formativa istituzionale. Vorremmo proporre nuovi corsi di strumento per venire incontro alle molteplici esigenze dell'utenza e arricchire il bagaglio culturale della stessa scuola».

© Riproduzione riservata