Si svolgerà in autunno la XXII edizione della mostra regionale del libro edito in Sardegna. Col tema "Sardegna Alter-nativa", l'evento letterario si svolgerà esattamente dal 13 fino al 17 novembre. Il programma è ancora in fase di definizione, ma intanto è partita la fase organizzativa. L'evento letterario sarà ospitato nei padiglioni e nell'area delle ex Caserme Mura, al centro di Macomer, con tante manifestazioni di contorno. "Tutto è in fase organizzativa - dice l'assessore alla cultura, Fabiana Cugusi- entro settembre dovremo avere tutto definito". Come nelle passate edizioni, all'interno della mostra, saranno ospitate librerie e cartolibreria, per supportare, incentivare e promuovere la lettura. Verranno esposti libri e materiali affini.

"L'organizzazione- è scritto in un comunicato- incentiva la partecipazione di più soggetti espositori, individuando, all'interno del padiglione Tamuli, cinque stand espositivi da destinare a librerie e cartolibrerie. Si darà quindi priorità alle librerie e cartolibrerie di Macomer e assegnando spazi residui ad altri operatori operanti nell'ambito della provincia di Nuoro e poi anche quelle operanti in provincia di Oristano".

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre il 10 di settembre, alle ore 13. Si devono inviare all'indirizzo Pec protocollo@pec.comune.macomer.nu.it, oppure consegnate a mano nell'ufficio di protocollo generale del comune, entro la data stabilita.

