Dopo Trento e Udine tra gli atenei di media dimensione c'è l’Università di Sassari. Terzo posto certificato dal Centro studi Censis, con un punteggio complessivo di 91,7.

Entrando nel dettaglio dei vari indicatori che hanno consoro alla classifica, l'ateneo sassarese ha ottenuto il primato nell’indicatore “strutture” con un punteggio di 110, che evidenzia l’efficiente rapporto tra i posti aula, le biblioteche e i laboratori disponibili rispetto al numero di iscritti. Il risultato, determinato anche dai significativi investimenti sulla riorganizzazione degli spazi di studio e lavoro condotti in questo triennio.

Ottimi risultati anche per l’indicatore “borse di studio”, con un secondo posto assoluto (punteggio 105), per i servizi agli studenti e per l’internazionalizzazione, parametro che colloca l’Ateneo sassarese ad un meritato quarto posto.

Si segnala, pur con le criticità presenti nel tessuto socioeconomico della nostra regione, un trend positivo per l’indicatore “occupabilità, tasso di occupazione dei laureati a un anno dal conseguimento della laurea sul totale dei laureati.

Le classifiche Censis hanno preso pure in considerazione i Corsi di Studio. I Corsi in Architettura e Scienze Motorie si sono piazzati al secondo posto per le lauree triennali, con punteggi di 110 e 102. Secondo posto anche per il Corso di Architettura nelle lauree magistrali e per il Corso di Veterinaria nel ciclo unico.

© Riproduzione riservata