Fedele alla propria missione di promuovere conoscenza, educazione e pace, l’Ateneo di Sassari, in collaborazione con l’ERSU di Sassari e i Gruppi Studenteschi, ha deciso di attivare un programma di accoglienza e sostegno rivolto a studenti e studentesse universitarie palestinesi, affinché possano proseguire i loro percorsi di formazione in un contesto sicuro, inclusivo e solidale.

Il programma prevede l’ospitalità per 10 studenti. In particolare: l’assegnazione di 10 borse di studio del valore di 4.000 euro ciascuna; l’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie; la fornitura gratuita dei libri di testo; il supporto linguistico garantito dal Centro Linguistico di Ateneo; ospitalità e pasti gratuiti per 10 persone (studenti o studentesse), presso le strutture dell’ERSU di Sassari.

Il rettore Gavino Mariotti e il presidente dell’ERSU Daniele Maoddi spiegano: «Come Ateneo e come Ente per il diritto allo studio universitario non possiamo restare indifferenti. La missione dell’università è formare, accogliere e offrire opportunità di crescita. Per questo esprimiamo la nostra vicinanza alle nuove generazioni, che vedono il proprio futuro negato dalla guerra».

© Riproduzione riservata