Lunedì 6 luglio l’Università degli Studi di Sassari illustrerà gli 11 progetti di cooperazione internazionale realizzati grazie al sostegno della Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito della Legge Regionale 19/1996.

L’appuntamento con “Uniss nel mondo” è nell’Aula Consiliare del Dipartimento di Medicina Veterinaria dalle 8.30. L'incontro riunirà docenti, ricercatrici e ricercatori impegnati in iniziative che portano il sapere e le competenze dell’Ateneo sassarese in alcuni dei contesti più complessi del Mediterraneo, dell’Africa e dell’America Latina.

La giornata, moderata dal Prorettore all’Orientamento e alla Comunicazione Antonio Varcasia, insieme a Camila Gonzalez Rosas dell’Universidad de los Andes e Simona Gabrielli della Sapienza Università di Roma, si aprirà con una panoramica sulle attività di cooperazione internazionale dell’Università di Sassari, illustrata dall’Ufficio Relazioni Internazionali.

I PROGETTI- Foundation Course e Inclusive UniSS riguardano l’inclusione e la formazione internazionale in Venezuela e Angola. Invece in Libano il progetto presentato da Giuseppe Todde punta a migliorare la competitività delle aziende zootecniche da latte attraverso l’introduzione di tecnologie digitali e la diffusione di buone pratiche agricole.

Il Perù sarà protagonista con due iniziative coordinate da Graziella Benedetto: la realizzazione di un orto urbano destinato a venticinque famiglie migranti e rifugiate, per rafforzare la sicurezza alimentare, e un progetto di formazione agraria rivolto agli alunni della scuola primaria di Santa Ana, a Lima.

Matteo Garau, Paola Castaldi e Quirico Migheli presenteranno i progetti varati in Africa, VARCOR e TERRA, dedicati al recupero sostenibile dei residui del cacao e al riutilizzo dei sottoprodotti agricoli attraverso tecnologie ecosostenibili, oltre al progetto per la valorizzazione della “cacaocoltura eroica” in Costa d’Avorio Lo stesso Quirico Migheli illustrerà inoltre WAEPA, iniziativa per la tutela dell’acqua e dell’ambiente in Uganda.

Eraldo Sanna Passinopresenterà il percorso di collaborazione scientifica e formativa tra l’Università di Sassari e la Scuola Nazionale di Sidi Thabet di Tunisi. La Colombia è protagonista di due progetti che coniugano salute pubblica, inclusione sociale e valorizzazione delle comunità locali. Camila Gonzalez Rosas illustrerà un programma di educazione sanitaria e prevenzione delle parassitosi nelle comunità rurali, mentre Simona Gabrielli presenterà EMBRACE, iniziativa dedicata all’empowerment delle donne leader indigene nella prevenzione delle malattie parassitarie.

A chiudere la mattinata sarà Antonio Varcasia, con la presentazione di PARASITOONS, progetto internazionale finanziato dal programma Interreg NEXT MED, che sviluppa strumenti innovativi di edutainment (educare divertendo) e gamification (utilizzo di elementi del giocon in contesti non ludici) per prevenire le zoonosi parassitarie nei bambini e nelle popolazioni vulnerabili, coinvolgendo partner di Giordania, Egitto, Tunisia e Grecia.

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