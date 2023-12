Serata speciale al Caffè Letterario di Roma per la cerimonia di premiazione del Coliseum International Film Festival (Coliffe), una terza edizione speciale che ha riscosso un grandissimo successo con ben 1.778 lavori cinematografici iscritti.

Proclamato Miglior Docufilm Italiano in concorso “Lucy– Un destino da pioniera” del regista sardo Roberto Pili, confermando così un 2023 ricco di riconoscimenti attraverso la storia avvincente di Maria Lucia Alves Feitosa (Lucy, la prima calciatrice brasiliana ad aver giocato in Italia e in Europa).

«Un inno alla donna e alle sue infinite possibilità di espressione», ha definito il docufilm il produttore Francesco Pili, ricevendo il premio dall’attrice e madrina della serata Emanuela Titocchia e dalla modella Nicole Santinelli.

Un secondo riconoscimento arriva per il video musicale “Lucy”, colonna sonora del docufilm, premiato per la Migliore Musica Videoclip, canzone inedita della Calice Crew.

Tanti i volti noti del panorama cinematografico italiano e i personaggi famosi premiati, tra cui Nancy Brilli, Andrea Roncato, Maurizio Mattioli, Simon & The Stars, Patrizia Pellegrino, Fabio Fulco, Janet De Nardis, Sara Pastore, Demo Morselli, Marisa Laurito, Paola Lavini, Sergio Cammariere, Claudio Bucci, Nicola Nocella, il compianto Blasco Giurato.

Volti noti anche coloro che hanno consegnato i premi con Nicole Santinelli, modella e vicepresidente Pianeta Empatia, gli attori Adriana Russo e Carmine Faraco, il conduttore e autore d'inchieste teatrali David Gramiccioli.

