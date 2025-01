Il tour letterario-gastronomico di Luca Pappagallo approda in Sardegna. Domani, martedì 28 gennaio, il “cuciniere” più amato del web, volto noto di Food Network, farà tappa a Olbia, ospite della Libreria Ubik, dove dalle 18.30 presenterà il nuovo libro “La nostra cucina di casa” durante il suo cooking show moderato dallo chef olbiese Diego Eretta.

Il cuoco grossetano, classe 1964, è considerato un pioniere della rete. Fondatore di uno dei primi siti dedicati alla cucina in Italia, Pappagallo aprirà le porte della sua cucina per esplorare le radici della tradizione italiana attraverso ricette nate sui fornelli di casa, preparate con gli ingredienti tipici della nostra terra e appuntate sui quaderni tramandati in famiglia. Il sottotitolo del suo nuovo libro (“Oltre 100 golose ricette per riscoprire il gusto italiano di mettersi a tavola”) parla da sé.

Pur occupandosi di cucina a livello professionale da più di vent’anni, Pappagallo non si considera uno chef, bensì un “cuciniere curioso”. Nel 2019 il grande successo con Casa Pappagallo, il canale YouTube/Facebook e poi Instagram diventato in un paio di anni uno dei principali punti di riferimento della cucina in Italia, con milioni di follower. Da qui Luca propone quotidianamente ricette di piatti golosi, autentici e soprattutto facili da replicare, conditi con simpatia e il godurioso assaggio finale.

Nel 2021 Pappagallo ha pubblicato il primo libro, “Benvenuti a Casa Pappagallo”, seguito da “Tutti i sapori di Casa Pappagallo” (2022) e “La cucina per tutti di Casa Pappagallo” (2023).

