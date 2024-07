Ci voleva il Festival Abbabula per ricordare la “regina di Trastevere” Gabriella Ferri, a 20 anni dalla sua morte. Se si esclude il breve tour omaggio di Syria, l'Italia della canzone sembra avere dimenticato la diva del popolo che non si è limitata solo alla canzone romana ma ha fatto anche incursioni in quella napoletana e ha raccolto grande consenso pure in Sudamerica. Ieri notte nella terrazza del padiglione Tavolara di Sassari ha divertito e incantato “Fior de limone”, tributo proposto dalla cantante Silvia Pilia (per cantare Gabriella Ferri ci vuole non solo voce ma anche personalità) accompagnata dalla voce di Federico Marras Perantoni, dai tessuti di note del chitarrista Carlo Doneddu e dai ritmi del batterista Andrea Lubino.

Lo spettacolo, nato tre anni fa, si è arricchito nel tempo. Apertura con “Stornello dell'estate” musicato da Ennio Morricone, Eulalia Torricelli (da Forlì), l'ammiccante La pansè, rilanciata da Carosone, e il Valzer della Toppa, su testo di Pasolini e musica di Umiliani. E ancora il Canto di malavita, con l'aggiunta di una strofa in sassarese fatta da Marras Perantoni, e Sinnò me moro e Sempre, che fu anche sigla del fortunatissimo programma televisivo “Dove sta Zazà”, forse la canzone più celebre di Gabriella Ferri che è stata eseguita nel bis, dove il quartetto si è trasformato in quintetto con l'aggiunta di un'altra bella voce sassarese, quella di Angela Colombino, che ha partecipato al progetto nel suo percorso iniziale.

Abbabula, i prossimi appuntamenti - Lunedì a Lo Quarter di Alghero concerto del cantautore Diodato, martedì si torna al padiglione Tavolara di Sassari per la prima assoluta de “Il rito delle pinturas a bolu”, performance audiovisiva sulla fauna della Sardegna con Davide Toffolo (Tre allegri ragazzi morti) e Francesco Medda “Arrogalla”.

Dal 31 luglio il 26° Festival Abbabula staziona definitivamente ad Alghero a partire dal concerto di Elio e Le Storie Tese, cui seguiranno Daniela Pes (1° agosto), Daniele Silvestri (2), Ccp-Fedeli alla linea (3), Arianna Porcelli Safonov (5) . Il 22 agosto gran finale della kermesse curata da Le Ragazze Terribili: c'è Tony Hadley carismatica voce degli Spandau Ballet.

