Ultima giornata domani ad Alghero per la sezione autunnale del festival “Dall'altra parte del mare”. Due voci femminili della letteratura e musica spagnola caraterizzano il sabato proposto da Associazione Itinerandia in partnership con la Scuola dell'Università di Salamanca in Italia.

Si inzia alle 19 nella Sala Conferenze di Lo Quarter, dove Elisa Victoria dialoga con Raffaele Sari. Scrittrice, coautrice di fanzine, antologie, fotolibri, opere teatrali, Elisa Victoria è nata a Siviglia, i suoi libri sono tradotti in numerose lingue e sono stati recensiti sulle pagine di giornali prestigiosi come il New York Times e il Guardian. In “Vocedavecchia” (Blackie) racconta in modo molto personale e incisivo l'infanzia, attraverso situazioni e dialoghi della quotidianità popolare.

Alle 21 il festival si sposta al Teatro Civico di Alghero per lo spettacolo “La Signora Meraviglia” che avrà come protagonista Saba Anglana, cantante figlia di padre italiano e madre etiope. Nei suoi spettacoli alterna il canto alla narrazione.

Sarà accompagnata dal musicista Fabio Barovero, membro fondatore della storica band folk-rock Mau Mau.

