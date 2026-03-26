Partono i percorsi formativi in presenza, da parte dell’Istituto Chircas, a Olbia, San Teodoro e Santa Teresa Gallura per il Gallurese e ad Ozieri e Padru per il Sardo. “Con queste iniziative, rinnoviamo il nostro impegno nella promozione e nella tutela del patrimonio linguistico e culturale della Sardegna – afferma Salvatore Canu presidente dell’Istituto Chircas - contribuendo alla trasmissione e al rafforzamento dell’identità delle comunità locali”.

Le iniziative, finanziate dalla Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito del bando TuLis annualotà 2025-2027, prevedono una serie di corsi di formazione gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza. I percorsi formativi, curati dagli operatori esperti dell’Istituto Chircas, si terranno in presenza nelle seguenti località:

Lingua Sarda: Corsi attivi nei comuni di Padru e Ozieri;

Lingua Gallurese: Corsi attivi a Olbia, San Teodoro e Santa Teresa Gallura. Ogni modulo didattico si svilupperà in 10 lezioni, studiate per rispondere a diverse esigenze: sono infatti rivolte sia a chi desidera approcciarsi per la prima volta alla lingua, sia a chi possiede già delle basi e intende approfondire le proprie competenze grammaticali e conversazionali. Una volta completati questi corsi, l’intento dell’Istituto Chircas è quello di attivarne altri in altri altri comuni del Nord Sardegna, creando una diffusione a livello capillare.

«Invito l’utenza interessata ad intraprendere questi percorsi formativi utili per l’avvicinamento alle lingue del territorio e per coadiuvarci nella loro divulgazione» conclude Salvatore Canu, presidente dell’Istituto Chircas.

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