Pioggia di euro dalla Regione per Licanias. Il festival di Neoneli, dedicato a cultura ed enogastronomia, cresciuto in maniera esponenziale negli anni, viene premiato con i finanziamenti dedicati ai festival letterari e incassa 50mila euro, cifra massima erogata con l’apposita legge di settore.

Un traguardo importante per l’amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Cau a Neoneli che in questi anni ha investito tanto in cultura, creando nuove opportunità per il piccolo centro del Barigadu diventato spesso meta di turisti proprio per gli eventi di rilievo organizzati.

“Siamo molto soddisfatti di questa notizia che testimonia il fatto che il festival Licanias è riuscito a fare un salto di qualità”, afferma il sindaco Salvatore Cau. E prosegue: “La soddisfazione è massima sia perché siamo riusciti ad ottenere il massimo del finanziamento con la legge 14 sia perché siamo riusciti a creare uno staff di giovani del paese che crede in questo progetto e lavora perché possa essere proposto. Piano piano il numero dei volontari si è allargato sino ad arrivare ad un gruppo di una ventina di giovani che si impegna per il festival. Inoltre la felicità è doppia perché stiamo ottenendo riconoscimenti importanti per l’iniziativa e perché il progetto si sta estendendo in maniera capillare nel territorio”.

Quest’anno Licanias sarà proposto dal 26 al 29 agosto. Si stanno definendo gli ultimi dettagli del programma che, ancora una volta, si annuncia interessante e capace di catturare tante persone in arrivo da fuori.

