Giornate di lettura nelle scuole anche nei comuni di Codrongianos e Florinas, paesi che aderiscono insieme all’iniziativa “Libriamoci - Giornate di lettura nelle scuole”, un appuntamento che ritorna dal 17 al 22 febbraio.

Si tratta della campagna nazionale promossa dal Ministero della Cultura, attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’istruzione e del Merito per stimolare il piacere della lettura nei più giovani. L’iniziativa coinvolge tutte le classi della scuola primaria di Florinas e Codrongianos e prevede nelle biblioteche incontri di animazione alla lettura a voce alta per sei giorni, con iniziative di approfondimento di testi di autori noti, sia in presenza che online, volte a incoraggiare la lettura.

L’obiettivo del Ministero della Cultura è quello di diffondere attraverso momenti di ascolto e partecipazione attiva come sfide letterarie e maratone letterarie tra le classi, realizzazione di audiolibri, gare di lettura espressiva e di dibattiti a partire dai singoli romanzi.

