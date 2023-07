L’associazione CineArena presenta, a cura di Sante Maurizi, la XVIII edizione del festival “Pensieri e Parole – libri e film all’Asinara”. L’isola si prepara ad accogliere le due serate di cinema, in programma il 22 e 23 luglio, dedicate alla musica, alla letteratura, pensieri e parole donate alla platea di appassionati, viaggiatori, curiosi e addetti ai lavori. Nove appuntamenti in calendario, per una 18esima edizione ricca di spunti e resa affascinante dall’attracco allo sbarco alla pacifica colonizzazione artistica dell’Asinara, isola gioiello e scenario ideale per i festival.

Prosegue anche in questa edizione il gioco della “biblioteca ideale”: il festival invita ospiti e pubblico presenti ai vari appuntamenti a portare un libro con sé - dedicandolo in breve motivando le ragioni della scelta - da donare alla costituenda “Biblioteca dell’Asinara”. Dalle note delle “Canzoni dal Supercarcere” (appuntamento che aprirà alle ore 19 entrambe le serate del festival) affidate all’interpretazione di Daniela Cossiga, Gabriele Cau, Pablo Vilches e di Bandito - giovane espressione del cantautorato sassarese dalla spiccata sensibilità proiettata al futuro e poggiata sui ritmi del presente - alle pagine del libro di Giampaolo Cassitta “C’era una volta all’Asinara” (Frilli Editori) e “Sabbie”, opera firmata da Gianni Caria che dialogando rispettivamente con Andrea Maurizi alle 19.30 e Franco Uda (20.15), inviteranno i presenti a riflettere immergendosi in un racconto denso ma senza spoiler.

A chiudere la prima serata il documentario di Alessandro Gazale “LiberaMente a Teatro” e a seguire alla proiezione del film del giovane regista sassarese Paolo Pisanu - già premio Solinas con lo sceneggiatore Gianni Tetti - “Tutti i cani muoiono soli”. Dopo l’apertura in musica, la seconda serata del festival torna ancora alla letteratura: alle 19.30 Marco Dell’Omo presenta il suo “I fuggitivi” (Nutrimenti) con al fianco Lorena Piras. Dalle parole ancora alla musica "Tazenda Trio 2023" ad esibirsi in concerto sul palco di Fornelli. Chiusura di serata, ultimo appuntamento in cartellone per l’edizione 2023, la protezione del film “Lo sposo indeciso” del regista e sceneggiatore Giorgio Amato, nato a Milano ma vissuto cresciuto a Porto Torres.

