Libri, a Porto Cervo c'è Andrea RoncatoIl celebre attore si racconterà partendo dal suo libro “Ti avrei voluto”
Sarà un Andrea Roncato per certi versi inedito quello che si presenterà domani a Porto Cervo per la rassegna Porto Cervi Libri.
Partendo dal suo libro autobiografico “Ti avrei voluto”, il celebre attore emiliano, icona del cinema e della televisione italiana a partire dagli anni ’80, si racconterà in una serata ricca di ricordi, emozioni e aneddoti a partire dalle 19.30 nella spiaggetta della Piazza Centrale, accompagnato dalla cantautrice italo brasiliana e conduttrice di Radio Rai, Pamela D’Amico.
Spinto verso lo spettacolo sul finire degli anni ‘60 da un giovane Francesco Guccini, con Gigi Sammarchi Roncato darà vita al duo Gigi e Andrea, che dopo anni di gavetta accanto a Sandra Mondaini nel 1977 sbarcherà in Rai proprio accanto alla coppia Mondaini-Vianello. Seguono i successi di “Festival”, “Hello Goggi”, “Grand Hotel”, e negli anni ‘80 una decina di film insieme ai protagonisti della commedia all'italiana di allora, da Lino Banfi a Boldi e De Sica, fino alla serie tv “Don Tonino”, che permette ad Andrea Roncato di affrancarsi dall’etichetta di comico.
Tra i film più noti “L’allenatore nel pallone”, “Mezzo destro mezzo sinistro”, “I pompieri” e “Doppio misto”, ma anche “Fantozzi subisce ancora”, nella parte del famoso Loris Batacchi, e “Rimini Rimini”.
Il libro autobiografico raccoglie racconti di vita e appunti di uno dei comici più popolari degli anni ‘80, che ha saputo reinventarsi continuamente lungo l’arco degli ultimi vent'anni. L’ingresso all’evento è libero e gratuito.