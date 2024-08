Il 24 agosto scorso per la quarta serata della rassegna “Letture d’estate a Villa Edera” l’ospite protagonista è stato il prefetto Giuseppe Procaccini con il suo ultimo libro di racconti “Porte di vetro”, Nemapress edizioni. Dopo la consueta apertura musicale di Elisa Ceravola col suo flauto traverso e i saluti istituzionali del vicesindaco di Alghero, l’avvocato Francesco Marinaro, Neria De Giovanni, curatrice della rassegna e coordinatrice della serata, ha chiamato sul palco l’onorevole Giuseppe Pisanu, Beppe per gli amici sardi, che quando ricopriva il ruolo di Ministro dell’Interno ebbe con il prefetto Procaccini una durevole e proficua collaborazione.

«A sorpresa Beppe Pisanu non soltanto ha ricordato questo rapporto istituzionale di altissimo livello, ma ha dato prova di avere letto e ben interpretato l’essenza più vera del libro di Procaccini offrendone anche una prospettiva originale. Infatti il protagonista di “Porte di vetro” è Leopoldo, l’amministratore del condominio. Pisanu ha ricordato come Leopold Bloom si chiama il protagonista dell’”Ulyisses” di James Joyce che in 24 ore conduce un viaggio all’interno della propria esistenza; ma c’è anche un altro Ulisse, più mitico, quello di Omero e di Dante, che per “seguire virtute e canoscenza” viaggia per dieci anni. Quindi il Leopoldo di Giuseppe Procaccini, nell’interpretazione originale di Pisanu, è il terzo Ulisse che in 8 ore lavorative approfondisce la propria vita insieme a quella dei suoi condomini che va a trovare», spiega Neria De Giovanni.

© Riproduzione riservata