Incontro questa mattina all’Università di Cagliari, dalle 9.30 alle 13.30, per presentare il libro “Le verità”, pubblicazione a cura di Giulia giornaliste Sardegna.

Un appuntamento che sarà anche occasione di confronto e approfondimento sulle diverse articolazioni e accezioni del concetto di verità, fondamentali per orientare non solo l’informazione, l’educazione e i modelli della conoscenza, ma anche le relazioni sociali.

Il libro, realizzato in coedizione con Grafiche Ghiani, è una raccolta di 16 diverse analisi del concetto di verità e ciascuna affidata ad esperte ed esperti di diversi settori professionali, di studio e di ricerca, non solo in Sardegna.

«Un progetto da tempo messo in agenda tra le nostre priorità di lavoro, quello di approfondire il concetto di verità attraverso tanti punti di vista tracciati da molteplici prospettive culturali e professionali», le parole di Susi Ronchi, Coordinatrice Giulia giornaliste Sardegna.

«È un libro al servizio della conoscenza, utile per sviluppare il pensiero analitico e critico, rivolto al mondo della scuola ma anche a chi fa ricerca e informazione, scritto con un linguaggio accessibile che stimola il ragionamento e accompagna verso il riconoscimento e la comprensione dei diversi volti con i quali si presenta la verità, non uno solo e unico, ma tanti, che attraverso la lettura di queste pagine saranno meglio conosciuti e interpretati. A partire dalla verità sostanziale dei fatti che è la verità specifica dei media».

IL PROGRAMMA – L’appuntamento è nell’Aula Magna “Capitini” nel Corpo aggiunto della Facoltà di Studi Umanistici, in via Is Mirrionis 1.

Dopo i saluti e gli interventi introduttivi affidati a Elisabetta Gola, Prorettrice alla Comunicazione e Filosofa UniCa, autrice nel libro della parte dedicata alla verità semantica, e Susi Ronchi, autrice del capitolo sulla post-verità, anche alla presenza del giornalista Maurizio Mannoni i contributi, fra gli altri, di Valeria Aresti, avvocata,e Marco Cocco, magistrato, che insieme affrontano il tema sulla verità processuale; Mons. Giuseppe Baturi, Arcivescovo di Cagliari sul tema della verità dogmatica; Serena Bersani, Presidente Giulia giornaliste, sulla verità grammaticale; Francesco Birocchi, Presidente OdG Sardegna, e Roberta Celot, Responsabile Ansa Sardegna, sulla verità sostanziale dei fatti; Michele Camerota, Storico della scienza UniCa, in un panel dedicato alla verità e le fonti; Luciano Colombo, Prorettore alla Ricerca e fisico UniCa, su verità della scienza; Massimo dell’Utri, Filosofo UniSS, sul tema della verità plurale; Francesca Ervas, Filosofa del linguaggio UniCa, su verità & bias; Adriano Fabris, Filosofo morale Università di Pisa, sulla verità ontologica; Silvia Garambois, Giulia giornaliste, sulla verità di genere; Micaela Morelli, Neuroscienziata UniCa, sul tema verità e mente; Francesco Paoli, Logico Università di Cagliari, sulla verità logico-sintattica; Marco Pignotti, Storico UniCa, sulla verità storica; Silvano Tagliagambe, Filosofo Università di Sassari, sul tema della verità epistemologica.

Conclusioni a cura di Simonetta Selloni, Presidente Assostampa Sardegna. Modera gli interventi Daniela Pinna, Giulia giornaliste.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata