“Le Verità”, il libro ideato e curato da Giulia giornaliste Sardegna, in collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari, sarà presentato giovedì 6 febbraio alle 17.30 a Cagliari alla Fondazione di Sardegna, via Salvatore da Horta 2.

Il volume raccoglie 18 diverse riflessioni sul concetto di verità proposte da alcuni dei maggiori esperti ed esperte dei diversi settori professionali, di studio e di ricerca, presenti nella nostra isola e in altre regioni italiane.

È un supporto utile per aiutare a discernere il vero dal falso, la realtà dalla finzione, in un’epoca contrassegnata dal fenomeno dell’infodemia, sovraccarica di messaggi, informazioni, immagini, che travolgono quotidianamente l’intera società.

«In questi ultimi anni abbiamo assistito a una pandemia nella pandemia - sostiene Susi Ronchi, coordinatrice regionale di Giulia giornaliste - a una iper circolazione di informazioni che ha prodotto una enorme quantità di notizie false o pseudo scientifiche in Rete. Il libro Le Verità è una sorta di vademecum per orientare non solo le nostre concezioni del mondo ma anche le nostre scelte nel modo più ragionato e consapevole».

Il testo pone alcuni importanti quesiti: abbiamo gli strumenti per cercare la verità, per difenderci dalle trappole delle fake news, per smontare i meccanismi della post-verità, frutto dell’incontro tra informazione e propaganda?

Questi argomenti e molti altri vengono approfonditi attraverso una puntuale analisi dalle 18 voci presenti nel libro che intendono offrire diversi punti di vista per svelare i molteplici volti della verità. Tra i tanti concetti proposti quello relativo alla verità dogmatica che è propria della fede, alla verità processuale che scaturisce dalle regole del processo, alla verità sostanziale dei fatti rappresentata dall’informazione, alla verità storica, epistemologica, alla post-verità che si sviluppa nella comunicazione politica.

All’incontro moderato dalla giornalista di Tiscali News Antonella Loi, partecipano il rettore dell’Università degli Studi di Cagliari Francesco Mola che introdurrà i lavori, e alcuni autori e autrici del libro: Valeria Aresti, Giuseppe Baturi, Francesco Birocchi, Roberta Celot, Luciano Colombo, Francesca Ervas, Elisabetta Gola, Micaela Morelli, Marco Pignotti, Susi Ronchi, Simonetta Selloni, Silvano Tagliagambe.

