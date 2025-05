Il rispetto per l’ambiente, il riciclo e la volontà di differenziare, ma anche creatività e colori nel progetto “Artisti e secchioni” promosso da Gesenu Ambiente in collaborazione con il Comune di Sennori e conlusosi questa mattina nel plesso scolastico di via Marconi.

Protagonisti dell’iniziativa le bambine e i bambini delle classi dell’infanzia e della primaria dell’Istituto Comprensivo Sorso-Sennori, insieme alle loro insegnanti e all’Assessora all’Ambiente Pina Pazzola, che ha partecipato con entusiasmo alla manifestazione portando anche i saluti della consigliera con delega all’Istruzione Leonarda Casu.

Gli alunni hanno dato sfogo alla loro fantasia con disegni dedicati al riciclo, trasformati in originali grafiche per i nuovi contenitori della raccolta differenziata scolastica: colorati, resistenti e veicolo di messaggi positivi per un futuro più sostenibile.

L’evento ha celebrato anche i 40 anni di impegno di Gesenu nelle scuole per promuovere l’educazione ambientale, attraverso progetti creativi e stimolanti.

© Riproduzione riservata