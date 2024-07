L'antico uliveto a lato della chiesa di San Pietro in Silki a Sassari trasformata in un'oasi musicale. Il festival "Primizie degli Orti" propone ogni giovedì un concerto. Dopo l'esibizione trascinante del musicista cileno Rodrigo Gallardo domani è il turno del cantautore e performer reggae Forelock, appena rientrato da un tour di successo in Sudamerica. L'ingresso, dalle 18.30, è libero.

Dopo aver conquistato i palchi più prestigiosi della scena musicale urban internazionale, Forelock, al secolo Alfredo Puglia, promette una serata indimenticabile con un live-set acustico e intimo, nel quale ripercorrerà alcuni dei brani più conosciuti e apprezzati dal suo pubblico: un repertorio originale, cantato in inglese, ma profondamente radicato nelle storie e nelle esperienze della sua terra, la Sardegna.

Giovedì 18 luglio, il festival presenta un’altra primizia: Los Picaflores feat. Tony Madeira, per un concerto all'insegna di sonorità tropicali, calypso, cumbia e mento.

L'ultimo appuntamento del mese, giovedì 25 luglio, sarà invece dedicato al bluesman Francesco Piu, seguito dall'eclettico DJ Shit!. In questa serata speciale, il cantante-chitarrista festeggerà con il pubblico i suoi 20 anni di carriera, offrendo un'occasione imperdibile per gli amanti del blues e della black music.

