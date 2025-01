Liberamente ispirato all’opera di Publio Ovidio Nasone, va in scena sabato all'Astra di Sassari (ore 21) lo spettacolo “Metamorfosi” di Nino Romeo, con Graziana Maniscalco, Matilde Piana e Pietro Cucuzza, su musiche di Carl Orff.

Prodotto dal CTS centro teatrale siciliano, il lavoro mette insieme tre pièce teatrali, su tre miti ovidiani: Eco e Narciso, Salmace e Ermafrodito, Procne e Filomela.

Come spiega l’autore Nino ormeo: "Ho riscritto il mito di Narciso, assecondando la narrazione poetica ovidiana. Il mito di Ermafrodito è affidato ad una narratrice che lo racconterà, dapprima, in modo colloquiale, quasi domestico; per poi virare in toni descrittivi che diverranno epici al momento della lotta tra i due sessi che, infine, si congiungono. Sarà la stessa Progne, ormai avanti negli anni, a raccontare la tragica storia sua e della sorella, mentre la muta Filomela sottolineerà con gesti e contrazioni mimiche lo strazio che, ancor oggi, prova a rievocare quei fatti".

Il titolo fa parte del Festival Etnia e Teatralità organizzato dalla Compagnia Teatro Sassari.

