Grande afflusso di visitatori per lo stand del Parco archeologico di Nora, alla X edizione del TourismA, il Salone internazionale dell’archeologia e del turismo di Firenze. Nella splendida cornice del Palazzo dei congressi del capoluogo toscano, nella rassegna organizzata da Archeologia viva – che andrà avanti sino a domani - , le bellezze di Nora stanno riscuotendo grande successo.

A rappresentare il territorio di Pula, a Firenze sono arrivate l’assessora al Turismo, Donatella Fa; l’assessora alla Cultura, Manuela Serra; la direttrice della Fondazione Pula Cultura Diffusa, Clara Pili; e le guide turistiche del Parco archeologico di Nora.

Oltre ad essere un’importante vetrina, l’evento rappresenta un momento di esposizione, divulgazione e confronto di tutte le iniziative legate alla comunicazione del mondo antico e alla valorizzazione delle sue testimonianze nonché un’occasione di incontro tra operatori e appassionati del settore.

«Vista l’evoluzione del turismo, puntare sulle fiere di settore ci è sembrata la soluzione più giusta ed efficiente - spiega Donatella Fa - , Firenze è il punto di partenza per una promozione sempre più mirata». Soddisfatta anche Manuela Serra: «Una giornata al TourismA di Firenze ha il significato di una giornata di archeologia a 360 gradi con incontri, confronti e convegni di altissimo livello in cui la nostra Sardegna ha riscontrato veramente grandi consensi”. Firenze è una vetrina importante anche per Clara Pili: “Stiamo registrando un grande afflusso di visitatori, gli incontri con i tour operator ci stanno permettendo di stringere nuovi accordi con realtà di tutta Europa finalizzati a incrementare i flussi per il 2024».

