Guadagna un gradino del podio l'ateneo sassarese, che secondo l'ultimo rapporto Censis scavalca Trento e occupa la seconda posizione dei medi atenei statali, vale a dire quelli da 10.000 a 20.000 iscritti. Al primo posto c'è L'Università di Siena.

La scalata di una posizione dell'università guidata dal rettore Gavino Mariotti è dovuta soprattutto all'incremento di 15 punti nell’indicatore relativo a borse e altri servizi in favore degli studenti.

Diverse medaglie d'argento virtuali anche nella didattica, che invece non distingue tra grandezza degli atenei ma mette tutti insieme.

Sassari è seconda in Architettura e Ingegneria Civile sia nelle lauree biennali (dietro il Politecnico di Milano) sia in quelle triennali (dietro camerino). Secondo posto anche per il Linguistico, sempre nelle biennali.

Per quanto riguarda la laurea magistrale a ciclo unico in medicina Veterinaria, solo Perugia fa meglio in Italia del Dipartimento dell'ateneo sassarese.

