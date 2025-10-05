“Il Novecento arpistico europeo fra tradizione e innovazione” è il titolo del prossimo appuntamento con la rassegna concertistica “I mercoledì del Conservatorio”: l’8 ottobre alle 19 nella sala Sassu del “Canepa” di Sassari. Protagonista della serata sarà l'arpista Matteo Ierardi. Il concerto è a ingresso libero e gratuito.

In scaletta l’esecuzione di alcuni brani composti per l'arpa da grandi autori del XX secolo: dalla Sonata per arpa di Paul Hindemith al Valzer di Joseph Jongen, dalla, Suite di Benjamin Britten a Apunte Betico di Gerardo Gombau, fino alla Sarabanda e Toccata di Nino Rota, al Preludio in do maggiore n. 7 di Sergej Prokofiev, alla Rapsodia di Marcel Grandjany. Il concerto è a ingresso libero e gratuito.

Matteo Ierardi, originario della provincia di Cosenza, si è accostato allo studio dell’arpa all’età di cinque anni. Dal 2005 ha ottenuto oltre 20 riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali a cui ha preso parte. I più recenti, ottenuti nel 2024, sono il primo premio al Concours Français de la Harpe di Limoges e il terzo premio al Concorso internazionale “Suoni d’arpa” di Saluzzo.

© Riproduzione riservata