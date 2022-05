Si terrà in Sardegna la 28esima edizione del raduno Nazionale dei Lambretta Club d’Italia, che attraverserà l’Ogliastra dal 20 al 22 maggio.

A organizzarlo è il Lambretta Club Sardegna, associazione regionale con sede a Nuoro, nata per diffondere la conoscenza e la storia della Lambretta, favorire l'incontro dei possessori e simpatizzanti dello scooter e lo scambio di notizie, di pezzi e conoscenze tecniche, svolgere attività di ricerca e di restauro e scoprire e riscoprire luoghi, culture e tradizioni.

L’evento vedrà la partecipazione di circa 200 lambrette e circa 300 persone provenienti da tutta l’Italia. Numerosi i comuni coinvolti: Bari Sardo, Baunei, Cardedu, Gairo, Girasole, Lotzorai, Osini, Jerzu, Tortolì, Triei, Ulassai, Villagrande Strisaili, oltre alle frazioni di Arbatax e Santa Maria Navarrese e il bosco del Parco Naturale di Santa Barbara.

Si tratta del secondo raduno nazionale organizzato in Sardegna dal Club, nel 2007 (dal 22 al 24 giugno) la località scelta fu Cala Gonone, da dove oltre 270 lambrettisti sono partiti alla scoperta del territorio circostante, marino e montano, di Oliena e di Nuoro.

“Il Lambretta Club Sardegna – si legge in una nota - invita la popolazione ad incontrare i lambrettisti arrivati da tutta l’Italia durante le soste previste nel programma, per condividere la passione per la Lambretta e per promuoverne l'uso civile e corretto nel rispetto del codice della strada”. “Attraversare il territorio che ha, come pochi al mondo, il primato della longevità è buon auspicio per i lambrettisti affinchè possano vivere a lungo la passione per la Lambretta con lo spirito pacifico che li ha sempre contraddistinti”, concludono gli organizzatori.

(Unioneonline/l.f.)

