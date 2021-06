La Zecca Italiana celebra Grazie Deledda, nel 150esimo anniversario della nascita.

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha infatto emesso una nuova moneta celebrativa, dedicata alla scrittrice nuorese 1871-1936), vincitrice del Premio Nobel per la Letteratura.

“La moneta – spiega una nota della Zecca -, progettata e realizzata dall’artista incisore Uliana Pernazza, ha un valore nominale di 5 euro e fa parte della Serie divisionale in 9 pezzi Fior di Conio, con una tiratura di 6000 esemplari”.

“Sul dritto l’autrice ha raffigurato il ritratto di Grazia Deledda; nel campo di destra è inciso il nome dell’autore Uliana Pernazza; nel giro la scritta Repubblica Italiana”.

Ancora: “Sul rovescio in primo piano a sinistra è rappresentata una penna d’oca affiancata dalla firma autografa di Grazia Deledda. In alto, nel giro, si legge la scritta ‘Grazia Deledda’, mentre a destra le date “1871-2021”, indicano rispettivamente l’anno di nascita della scrittrice e l’anno di emissione della moneta. La lettera “R” identificativa della Zecca di Roma. In esergo, il valore 5 euro”, conclude la nota che ufficializza l’emissione.

