“La Turandot di Pinuccio Sciola. La forza poetica di un’antinomia”: è il titolo del volume scritto da Silvano Tagliagambe e Andrea Granitzio (con i contributi di Mauro Meli e Giulia Pilloni) che sarà presentato al Giardino Sonoro di San Sperate domani alle 17. Prosegue così il Festival Sant’Arte, rassegna di arti visive e performative nata da un'idea dell'artista Pinuccio Sciola e realizzata e coordinata dalla Fondazione che ne porta il nome, guidata dai suoi tre figli.



Nel libro la creatività di Pinuccio Sciola viene analizzata a partire dalla visionaria edizione della Turandot allestita dal Teatro Lirico di Cagliari nel 2014: si trattò di un evento culturale di altissimo livello, frutto della magia dell’incontro tra la musica di Puccini e la scultura dell’artista.



Sempre domani alle 18 una tavola rotonda curata dalla Fondazione Sciola presenterà il progetto finanziato dall’Unione Europea (programma Next Generation EU) che sta dando vita all’Archivio Pinuccio Sciola Patrimonio digitale. L’Archivio, in fase di realizzazione grazie ai fondi destinati dal PNRR, nell’ambito del bando Next Generation EU – Transizione Digitale Organismi Culturali e Creativi e al contributo della Regione Sardegna, consentirà tramite la piattaforma informatica Arianna di Hyperborea, utilizzata dai più importanti enti culturali, la digitalizzazione dell’eredità culturale del maestro, la creazione di una biblioteca immateriale e consentirà la massima divulgazione e valorizzazione di tutto il materiale archiviato e delle relative descrizioni e informazioni senza limiti di spazio e tempo.



Un importante corpus di opere verrà inoltre digitalizzato con una innovativa tecnica fotografica che permetterà di ottenere immagini in altissima risoluzione e consentirà di svelare dettagli delle opere fino ad ora poco visibili anche ad occhio nudo. Le immagini verranno inoltre pubblicate e condivise secondo gli standard IIF-International Image Interoperability Framework, utilizzato dai maggiori archivi, musei e biblioteche del mondo, che consentono funzionalità avanzate e interattive a vantaggio degli utenti finali.

