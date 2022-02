Il mondo della scuola e della formazione nel Sulcis Iglesiente da oggi è più completo: si deve alla nascita di un corso biennale di specializzazione post diploma sulla Meccatronica e indirizzato alla gestione dei sistemi meccatronici per la conduzione dei mezzi di trasporto. Lo ospiterà l'istituto tecnico Angioy di Carbonia e servirà a formare esperti nella gestione, produzione e manutenzione dei mezzi di trasporto e delle aziende metalmeccaniche, comprese le attività di supporto.

La meccatronica è un connubio fra ingegneria meccanica, elettronica e informatica con notevoli elementi di robotica, metrologia e automatica. A dare il via al corso sono stati la preside Teresa Florio e il sindaco Pietro Morittu, assieme agli esperti del settore, i quali hanno rimarcato come "il territorio si arricchisce di nuove opportunità di studio e soprattutto di lavoro dal momento che in altre aree geografiche in cui questo genere di attività sono state avviate, hanno favorito l'80 per cento di occupazione a favore di chi le ha intraprese".

